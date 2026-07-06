Kızıltepe\'de Kanlı Kavga Davası Başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2023 yılında iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişinin öldüğü davanın duruşması başladı.

Dava Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan sanıkların avukatı Ramazan Mızrak, olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. Mızrak, kamuoyuna yansıyan olayla ilgili hukuki açıdan önemli bir noktaya dikkat çekmek istediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Öncelikle, bir kişinin veya bir grubun silah veya sopalarla bir konuta yönelmesi sadece o evde bulunan kişilerin değil, aynı zamanda kamu düzeninin de güvenliğini tehdit eden ciddi bir durumdur. Türk Ceza Hukukunda haksız ve devam eden bir saldırı karşısında kişinin kendisini ve yakınlarını koruma hakkı bulunmaktadır. Eğer evde bulunan kişiler başka türlü saldırıyı bertaraf etme imkanı olmaksızın yalnızca saldırıyı durdurmak amacıyla güç kullanmışlarsa, somut olayın özelliklerine göre meşru savunma hükümleri gündeme gelebilir. Ancak her olay kendi delilleriyle değerlendirilir. Saldırının gerçekten mevcut olup olmadığı, saldırının ağırlığı, kullanılan savunma aracının zorunlu ve orantılı olup olmadığı, saldırının devam edip etmediği gibi hususlar yargılama sırasında ayrıntılı şekilde incelenir. Hiç kimse hukuku kendi eliyle uygulama imkanına sahip değildir. Uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir. Silahla veya şiddet kullanarak bir kişinin evine gitmek telafisi güç sonuçlara yol açabilecek ağır bir davranıştır."

Mızrak, olayın temelinde 2023 yılının Eylül ayında gerçekleştiği iddia edilen bir cinsel istismar olayı bulunduğunu belirterek, "Sonrasında yaşanan gelişmeler bunun üzerine meydana gelmiştir. Mağdur kızımız S.Ö.'ye, karşı taraftan O.Ö. tarafından reşit olmadığı dönemde ve rızası olmaksızın cinsel istismarda bulunulmuştur. Bu sırada telefonla görüntü kaydı alınmış, ardından bu görüntülerin yayılacağı ve mağdurun rezil edileceği söylenerek şantaj yapılmış ve ilişkiye zorlanmıştır. Daha sonra aileler, bu konunun dışarıya yansımaması amacıyla tarafların evlenmesini kabul etmişlerdir. Ancak müvekkilimiz S.Ö. ile O.Ö. evlendikten sonra, karşı taraftan bazı kişiler S.Ö.'ye ait daha önce çekilmiş uygunsuz görüntüleri rızası dışında yaymışlardır. İddialara göre bir grubun silah ve sopalarla konuta girdiği, evde bulunan kişilerin ise kendilerini ve ailelerini korumak amacıyla ateş ettiği belirtilmektedir" dedi.

"Görüntüler yargılamanın gidişatını değiştirebilir"

Mızrak, olayın tüm delilleriyle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu tür olaylarda peşin hüküm vermek doğru değildir. Olayın tüm delilleriyle, kamera görüntüleriyle, tanık beyanlarıyla ve adli raporlarla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Şu anda elimize ulaşan yeni görüntüler bulunmaktadır. Bu görüntüleri Sayın Mahkeme'ye delil olarak sunacağız. Görüntülerde karşı tarafın müvekkillerimize ait konuta silah ve sopalarla gelerek saldırıda bulunduğu görülmektedir. Bu kayıtların yargılamanın gidişatını değiştirebilecek nitelikte deliller olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Mızrak, Türk Ceza Hukukunda meşru savunmanın önemine değinerek, "Meşru savunma, haksız ve devam eden bir saldırıya karşı kişilerin kendilerini veya başkalarını korumasını güvence altına alan önemli bir hukuki kurumdur. Ancak meşru savunmanın oluşup oluşmadığı, saldırının varlığı, kullanılan savunmanın zorunlu ve orantılı olup olmadığı gibi unsurlar dikkate alınarak mahkemeler tarafından belirlenir. Hiç kimsenin hukuku kendi eliyle uygulama ve anlaşmazlıkları şiddet yoluyla çözme hakkı yoktur. Şiddet yeni mağduriyetler doğurur ve toplumsal barışı zedeler. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak tüm iddiaların bağımsız ve tarafsız bir yargılama süreciyle açığa kavuşturulması gerekir. Temennimiz olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesidir. Biz buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Olay, 23 Şubat 2025 tarihinde Gökçe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralanmıştı. - DİYARBAKIR