Kızıltepe\'de Maskeli Hırsızlık

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maske takan bir kişi, evinin önünde oturan gencin telefonunu çalıp kaçtı.

Olay, Mezopotamya Mahallesi 387. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, telefonuyla ilgilenen gencin yanına yaklaşan maskeli şüpheli, gencin elindeki telefonu alarak hızla uzaklaştı. Olayın saniyeler içinde gerçekleşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.