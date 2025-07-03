Kızıltepe\'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 30 Haziran'da Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, İpekyolu bitişiğindeki yan yolda 16 yaşındaki Serhat Omay'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Omay ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Omay, önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Serhat Omay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesi, ailesine teslim edilerek Kızıltepe'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN