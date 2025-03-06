Kızıltepe'de Silahlı Saldırı: Bir Kadın Öldü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Dunaysır Mahallesi'nde Yıldız Can (42), henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı bulunan Can, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN