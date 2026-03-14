Kızıltepe\'de Tır Dorsesinde Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 63 AID 140 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN