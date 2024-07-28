Klima motoru patladı, apartman sakinleri panik yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Klima motoru patladı, apartman sakinleri panik yaşadı

Antalya'da bir apartmanın ikinci katında patlayan klima motoru büyük paniğe neden oldu. Patlamanın ardından doğalgaz borusunun da alev almasıyla yangın büyüdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Apartman sakinleri binaya girmekte korku yaşıyor.

28.07.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı, apartman sakinleri panik yaşadı

Doğalgaz borusu da alev alınca panik büyüdü

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın ikinci katında patlayan klima motoru büyük paniğe neden oldu. Bir apartman sakini yaşadıkları korkuyu "Apartmana girmeye korkuyoruz" sözleriyle özetledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 179 sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan klima dış ünitesinin motoru büyük bir gürültüyle patladı. Apartmandaki doğal gaz borusunun da alev almasıyla bir anda büyüyen yangın nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve doğal gaz firmasına ait yetkililer olay yerine sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler ilk olarak apartmana ait doğal hattını kapattı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede ve hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

"Bütün bina havaya uçabilirdi"

Yaşanan panik anlarını anlatan apartman sakinlerinden Müge Zireker isimli vatandaş, sitenin havuzunda otururlarken iki kez peş peşe patlama sesi duyulduğunu belirterek, "Patlama sesinin ardından ikinci katta oturan arkadaşımız yardım çığlıklarını duyduk. Ne olduğunu anlayamadık önce, sonra ilk olarak klima motorunun patladığını ardından doğalgazın borusunun alev aldığını öğrendik. Baya bir panik yaşadık. Herkes dışarı çıksın diye bağırdım. Bütün bina da havaya uçabilirdi" dedi.

"Binaya girmeye korkuyoruz"

Peş peşe yaşanan patlamalar nedeniyle çok korktuklarını belirten Zireker, "Allah beterinden korusun. Klimalara yüklenildikçe oluyor sanırım bütün bunlar. 3 kere üst üste patladı. Gaz falan kesildi hemen, hala korkuyoruz binaya giremiyoruz. Enerya'dan yetkililer de şu an için binaya girmememizi söyledi" ifadelerini kullandı. Bir başka apartman sakini Meltem Güzelbayır ise, "Biz havuzdaydık, bir patlama sesi geldi. Camlar kırıldı, bir ateş gördük. Galiba klimanın motoru patlamış. Doğal olarak da evin her yerini etkiledi. Kimse yaralanmadı ama korktuk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, Olay, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Klima motoru patladı, apartman sakinleri panik yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 23:41:15. #1.11#
SON DAKİKA: Klima motoru patladı, apartman sakinleri panik yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement