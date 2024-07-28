Klima motoru patladı, apartman sakinleri panik yaşadı

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Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı, apartman sakinleri panik yaşadı

Doğalgaz borusu da alev alınca panik büyüdü

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın ikinci katında patlayan klima motoru büyük paniğe neden oldu. Bir apartman sakini yaşadıkları korkuyu "Apartmana girmeye korkuyoruz" sözleriyle özetledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 179 sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan klima dış ünitesinin motoru büyük bir gürültüyle patladı. Apartmandaki doğal gaz borusunun da alev almasıyla bir anda büyüyen yangın nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve doğal gaz firmasına ait yetkililer olay yerine sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler ilk olarak apartmana ait doğal hattını kapattı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede ve hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

"Bütün bina havaya uçabilirdi"

Yaşanan panik anlarını anlatan apartman sakinlerinden Müge Zireker isimli vatandaş, sitenin havuzunda otururlarken iki kez peş peşe patlama sesi duyulduğunu belirterek, "Patlama sesinin ardından ikinci katta oturan arkadaşımız yardım çığlıklarını duyduk. Ne olduğunu anlayamadık önce, sonra ilk olarak klima motorunun patladığını ardından doğalgazın borusunun alev aldığını öğrendik. Baya bir panik yaşadık. Herkes dışarı çıksın diye bağırdım. Bütün bina da havaya uçabilirdi" dedi.

"Binaya girmeye korkuyoruz"

Peş peşe yaşanan patlamalar nedeniyle çok korktuklarını belirten Zireker, "Allah beterinden korusun. Klimalara yüklenildikçe oluyor sanırım bütün bunlar. 3 kere üst üste patladı. Gaz falan kesildi hemen, hala korkuyoruz binaya giremiyoruz. Enerya'dan yetkililer de şu an için binaya girmememizi söyledi" ifadelerini kullandı. Bir başka apartman sakini Meltem Güzelbayır ise, "Biz havuzdaydık, bir patlama sesi geldi. Camlar kırıldı, bir ateş gördük. Galiba klimanın motoru patlamış. Doğal olarak da evin her yerini etkiledi. Kimse yaralanmadı ama korktuk" şeklinde konuştu.