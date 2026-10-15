Koalisyon Medine üzerinde seyir füzesini imha ettiğini açıkladı, Husiler ise reddetti - Son Dakika
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Koalisyon Medine üzerinde seyir füzesini imha ettiğini açıkladı, Husiler ise reddetti

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Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Medine üzerinde bir seyir füzesinin önlendiğini ve imha edildiğini açıkladı. Husiler'in sözcüsü Yahya Saree ise bugün Suudi Arabistan'a saldırı yapmadıklarını, Medine iddiasının ağır iftira olduğunu söyledi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın Medine bölgesi üzerinde seyir füzesinin engellendiğini duyurdu. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Medine'yi hedef almadıklarını belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerilim devam ediyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Medine bölgesi üzerinde bir seyir füzesinin önlendiğini ve imha edildiğini belirtti. El-Maliki olaya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

"Medine'yi hedef almadık"

Yemen'deki İran destekli Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Saree ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Suudi Arabistan topraklarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini aktardı. Saree, "Suudi Arabistan'ın Medine'ye yönelik saldırı iddiası büyük ve ağır bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Suudi Arabistan3. SayfaPolitikaDünyaSon Dakika

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