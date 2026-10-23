Koalisyon sözcüsü el-Maliki, Khamis Mushait'e atılan füzenin imha edildiğini açıkladı

Koalisyon sözcüsü el-Maliki, Khamis Mushait'e atılan füzenin imha edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Khamis Mushait kentine ateşlenen balistik füzenin engellenip imha edildiğini açıkladı. Yemen'de İran destekli Husiler ile koalisyon arasındaki askeri gerginlik sürüyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine ateşlenen balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine doğru fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
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