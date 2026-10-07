Kocaeli Başiskele\'de yaraladığı kişi 4 gün sonra ölünce sanığa müebbet hapis verildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akrabasına küfür edildiği duyumu üzerine cinayet işleyen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 4 Temmuz 2025 tarihinde Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak K. 'akrabasına küfür edildiği' duyumu üzerine tüfekle Yasin Örçen'e (39) ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, Burak K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Örçen, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Burak K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığa müebbet hapis cezası verildi

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burak K., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın akrabasına küfür edildiği duyumu üzerine husumet beslediği Yasin Örçen'i tüfekle vurarak eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık, öldürme kastıyla hareket etmediğini söyleyerek pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.