Kocaeli Çayırova'daki bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı, ekipler söndürdü - Son Dakika
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Kocaeli Çayırova'daki bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı, ekipler söndürdü

Kocaeli Çayırova\'daki bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı, ekipler söndürdü
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki UçakPark Bilim Merkezi'nde bulunan Airbus A340 tipi uçakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı açıklandı.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan UçakPark'ta, uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken konuya ilişkin paylaşım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Çayırova ilçemizde bulunan Uçak Park Bilim Merkezi'nde bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin etkin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Havacılık, Çayırova, 3. Sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli Çayırova'daki bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı, ekipler söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Çayırova'daki bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı, ekipler söndürdü - Son Dakika
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