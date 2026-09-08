Kocaeli Darıca\'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu, ekipler yangını söndürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde binanın çatısı alevlere teslim oldu, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Nenehatun Mahallesi Gök Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatıyı sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.