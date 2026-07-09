Kocaeli\'de 4 Suç Örgütü Çökertildi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda haziran ayı asayiş verilerini paylaşarak; kentte geçen ay 4 organize suç örgütünün çökertildiğini, siber suçlar kapsamında 101 kişinin, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 462 firarinin yakalandığını açıkladı.

Vali İlhami Aktaş, toplantıda ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü hazırlıklarına değindi. Anma etkinliklerinin tüm kurumlarda en üst seviyede yapılacağını vurgulayan Aktaş, "Millet olarak içeride de bu tür hain girişimlere en sert şekilde tepki göstereceğimizin dosta düşmana gösterilmesi, yaşatılması gerekiyor. Tüm halkımızın etkinliklere katılımını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Aktaş, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sürecinde Kocaeli'nin önemli bir geçiş güzergahı olduğunu; karayolu, deniz ve hızlı tren hatlarını kullanan konukların güvenliklerinin başarılı şekilde sağlandığını kaydetti.

"4 organize suç çetesi çökertildi"

Terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü aktaran Aktaş, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarmamızın yaptığı çalışmalarla 2'si yerel, 2'si ulusal olmak üzere 4 organize suç çetesi çökertildi" dedi.

Aktaş, FETÖ, DEAŞ ve bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ise 11 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

"Sadece bir siber operasyonunda 101 kişi tutuklandı"

Siber suçlarla mücadelenin büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Aktaş, bu alanda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Haziran ayı içerisinde 222 hesabın suç unsuru içerdiği tespit edilmiş ve bunlarla ilgili işlem yapılmıştır. Sadece bir operasyonda 101 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmayla gözaltına alınıp tutuklanması sağlanmıştır" bilgisini verdi.

"Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 462 kişi yakalandı"

Vali Aktaş, haziran ayında mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranının yüzde 100 civarında olduğuna işaret ederek, aranan şahıslara yönelik şu detayları paylaştı:

"Aralarında 20 yılın üzerinde hapis cezası bulunanların da yer aldığı, kesinleşmiş cezası olup toplum içinde dolaşan 462 kişi kolluk kuvvetlerimiz marifetiyle yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Dönem içerisinde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili asayiş ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda 163 silah ele geçirilmiş, 206 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir."

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele verilerini de açıklayan Aktaş, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 14 kilogram uyuşturucu madde ile 11 bin sentetik ecza ele geçirildiğini, 40 şüphelinin tutuklandığını; kaçakçılık operasyonlarında ise 5 kişinin cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında haziran ayında 8 bin 600 kimlik kontrolü yapıldığını belirten Aktaş, 245 düzensiz göçmenin tespit edildiğini, organizatörlerden 15'inin tutuklandığını ve il genelinde 277 göçmenin sınır dışı edildiğini kaydetti.

Trafik denetimlerinde 425 bin aracın kontrol edilerek 72 binine işlem uygulandığını ifade eden Aktaş, denetimler sayesinde haziran ayında ölümlü kazalarda düşüş yaşandığını ancak temmuz ayı itibarıyla motosiklet kazalarında artış gözlendiğini söyleyerek sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Aktaş ayrıca, Kandıra ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte Karadeniz'in yapısından kaynaklanan boğulma vakalarının en aza indirilmesi için kaymakamlık, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik koordinasyonunda tüm yasaklama ve güvenlik tedbirlerinin planlandığını sözlerine ekledi. - KOCAELİ