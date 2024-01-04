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Kocaeli'de Eski Eşine Kurşun Yağdıran Adam Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eşine Kurşun Yağdıran Adam Kayıplara Karıştı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşine kurşun yağdıran adam kayıplara karıştı. Boynuna aldığı 3 kurşunla ağır yaralanan kadının defalarca tehdit aldığı öğrenildi. Olayın ardından polis, kaçan eski kocayı bulmak için çalışma başlattı.

Kocaeli\'de Eski Eşine Kurşun Yağdıran Adam Kayıplara Karıştı
04.01.2024 - 20:53,  Güncelleme: 20:55
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşine kurşun yağdıran adam kayıplara karıştı. Boynuna aldığı 3 kurşunla ağır yaralanan kadının defalarca tehdit aldığı öğrenildi.

Olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay D. (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay D., Ş.A.'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Defalarca tehdit almış

Tülay D'nin eski eşinden defalarca tehdit aldığı ve ortak 2 çocukları olduğu öğrenildi. Ayrıca Tülay D.'nin Darıca'da bulunan bir yerel televizyonun reklam departmanında çalıştığı öğrenildi.

Polis kaçan eski kocayı bulmak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de Eski Eşine Kurşun Yağdıran Adam Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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