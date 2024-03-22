Kocaeli\'de eski sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de eski sevgilisini öldüren ve yakalanmamak için toplu taşıma araçlarına kullanmayarak günlerdir yürüyen ancak polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokak'ta bulunan site önünde 16 Mart'ta meydana gelen olayda, sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (24), arabasında bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla 4 el ateş edilerek vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 ay önce evlenen Gülhan'ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, bin saatlik güvenlik kamerası izleyerek, zanlının kimliğini tespit etti. Gülhan Esen'in katili takıntılı eski sevgilisi M.T. (28) olduğu tespit edildi. M.T'nin olay günü babasının otomobilini kullandığı, cinayetten sonra da aracı bırakarak kaçtığı öğrenildi. Katilin genç kızı sürekli takip ve zaman zaman rahatsız ettiği, bu sebeple Gülhan'ın da M.T'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
M.T.'nin, cinayetten sonra yakalanacağı korkusuyla toplu taşımaya binemediği, otelde de kalamadığı için sokak sokak yürüdüğü belirlendi. Sürekli yer değiştiren M.T. sonunda yakayı ele verdi. Zanlı, yine yürüyerek gittiği Sultanbeyli'de Kocaeli polisinin operasyonuyla yakalandı. M.T'nin havanın soğuk olduğu günlerde de "üşümemek" için yürüdüğü öğrenildi. Sürekli yürüyerek adres değiştiren zanlının, güvenlik kamera görüntülerine yansımamak amacıyla marketten yiyecek almadığı, apartmanlardan 2 kez ayakkabı çaldığı, üzerini de cinayetten sonra çaldığı kıyafetlerle 3 kez değiştirdiği bildirildi.
İstanbul Sultanbeyli'de yakalanan şüpheli, bugün işlemleri sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkan M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
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Isparta'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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