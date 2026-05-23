Kocaeli\'de Ev Hırsızlığı: 1 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ve Derince ilçelerinde evlerden ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli ile beraberindeki şahıs, kiralık araçla kaçmaya çalışırken TEM'de yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 3 Mayıs'ta Çayırova ilçesinde bir evin balkon camı zorlanarak girilmesi ve 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ile nakit para çalınması olayı üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde olayı M.T.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin kiraladığı araçla 22 Mayıs akşamı Derince ilçesine geldiğini belirleyen ekipler, aracı takibe aldı. TEM Otoyolu'nun Gebze mevkisi İstanbul yönünde durdurulan araçta M.T.B. ve yanındaki B.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 2 tornavida ile bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

Araçta bulunan ziynet eşyalarının, aynı saatlerde Derince ilçesinde meydana gelen başka bir evden hırsızlık olayına ait olduğu belirlenerek sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ