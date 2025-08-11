Kocaeli\'de Jandarma Kazara Vuruldu

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli bir jandarma, meslektaşının tabancasından kazara çıkan kurşunla bacağından vuruldu. Yaralı jandarma hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir jandarma, iddiaya göre meslektaşı tarafından kazara tabanca ile bacağından vuruldu. Yaralı jandarma kanlar içinde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı jandarmayı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma personelinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ