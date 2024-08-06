Kocaeli\'de Jandarma Tarlalarda Nöbet Tutarak Fındık Hırsızlıklarını Önlemeye Çalışıyor

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Kocaeli'de jandarma ekipleri, yaşanan fındık hırsızlıklarını önlemek amacıyla tarlalarda nöbet tutmaya başladı.

Tarlalara gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de fındık hırsızlığı olaylarına karşı alarma geçti. 1 Ağustos itibariyle jandarma asayiş timleri ile jandarma asayiş komando timlerince 7 gün 24 saat görev anlayışı ile gece görüş ve termal kabiliyeti olan dron ve teknik cihazların kullanımıyla denetim ve kontroller yapılıyor. - KOCAELİ