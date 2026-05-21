Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu

21.05.2026 17:27
Derince'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 6 şüpheliye işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaçak tütün ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron, tütün ürünü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünlerine yönelik operasyon düzenlendi. 5 iş yeri ve 2 evde yapılan aramalarda 54 bin 940 doldurulmuş makaron, 154 bin 400 boş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 7 güç motoru, 45 kilogram açık tütün, 570 paket 100 gramlık kapalı tütün, 5 paket 500 gramlık kapalı tütün, 3 paket 1000 gramlık kapalı tütün ile 600 adet kesilmiş tütün bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

