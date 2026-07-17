Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kocaeli'de 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 adreste yapılan aramalarda 1 ton 160 kilogram kıyılmış tütün, binlerce makaron, kaçak sigara ve sigara sarma makineleri ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gölcük, Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 8 ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda 1 ton 160 kilogram açık kıyılmış tütün, 27 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 24 bin 400 adet boş makaron, 780 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - KOCAELİ