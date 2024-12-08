Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Balkon Saldırısı

3.Sayfa

Pompalı tüfekle balkondan böyle ateş etti

Pompalı tüfekli alacak-verecek kavgası kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan ve 1 kişinin yaralanmasıyla neticelenen olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın, husumetlisine balkondan pompalı tüfekle ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.A., evinin balkonundan pompalı tüfekle Murat Ç.'ye ateş etti. Sol omzu ve kolundan yaralanan Murat Ç., arkadaşı tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüde, S.A.'nın evinin balkonundan pompalı tüfekle Murat Ç.'ye ateş ettiği anlar yer aldı. Olayın ardından Murat Ç. ve yanındaki kişinin otomobil ile olay yerinden uzaklaştıkları anlar da görüntüde kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.