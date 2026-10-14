Kocaeli\'de silah ve suçla bağlantılı paylaşım yapan 17 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de silah ve suçla bağlantılı paylaşım yapan 17 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de sosyal medya hesaplarından silah ve suçla bağlantılı paylaşımlar yapan 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 79 fişek ve 3,2 gram esrar ele geçirildi; işlemler sürüyor.
Kocaeli'de sosyal medya hesapları üzerinden silah ve suçla bağlantılı paylaşımlar yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ve suçla bağlantılı paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda av tüfeği, ruhsatsız tabanca, şarjör, kurusıkı tabanca, 79 adet 7,65 milimetre çapında fişek ve 3,2 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheli ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?