Kocaeli'de Tır Sıkıştırdı, Otomobil Takla Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Tır Sıkıştırdı, Otomobil Takla Attı

15.05.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli D100'de tır nedeniyle takla atan araçtaki sürücü yara almadan kurtulurken, annesi yaralandı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda tırın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü burnu bile kanamadan kazayı atlatırken, araçta bulunan annesi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D-100 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Türker N. idaresindeki 41 RC 685 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre bir tırın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla atarak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkarken yaralı annesi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tırın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Tır Sıkıştırdı, Otomobil Takla Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:07:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Tır Sıkıştırdı, Otomobil Takla Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.