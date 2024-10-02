Kocaeli'de Tır ve Otomobil Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Kocaeli'de Tır ve Otomobil Kazası: 1 Ölü

Kocaeli\'de Tır ve Otomobil Kazası: 1 Ölü

Çayırova'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

02.10.2024 22:09
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde karşı şeride geçen tır otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. A.A. idaresindeki 34 KF 2160 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, bu sırada seyir halindeki Turan Varol'un kullandığı 34 BGP 60 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Turan Varol araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Varol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen tır sürücüsü A.A. ise ayaktaki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Tır ve Otomobil Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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