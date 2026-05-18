Kocaeli\'de Toprak Kayması: 5 Bina Tahliye Edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, risk altında olduğu değerlendirilen 5 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta yürütülen istinat duvarı inşası sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş çaplı önlem aldı.

Meydana gelen toprak kayması nedeniyle tehlike oluşturabileceği değerlendirilen ve kat sayıları 2 ile 3 arasında değişen 5 bina, ekipler tarafından tedbir amacıyla tahliye edildi.

Tahliye kararı üzerine evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlardan birinin kedisiyle, bazılarının ise yanlarına alabildikleri acil eşyalarla sokağa çıktıkları görüldü. Evlerine giremeyen mahalle sakinlerinin dışarıdaki endişeli bekleyişi devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemleri ve uzman ekiplerin incelemeleri sürüyor. - KOCAELİ