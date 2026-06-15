Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ardı ardına şerit değiştiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ardı ardına tehlikeli şekilde şerit değiştiren 20 F 8468 plakalı otomobil sürücüsü Ç.U. (55) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, bu sırada karşı şeritten gelen M.G.B. (38) yönetimindeki 34 PRD 488 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlar parçalanırken, sürücü Ç.U. ile araçta yolcu olarak bulunan A.C. (22) ve M.C. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ç.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ