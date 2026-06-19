Kocaeli'de Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kocaeli\'de Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
19.06.2026 22:56
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Kocaeli'de traktörün duvara çarpması sonucu sürücü araç altında kalarak ağır yaralandı.

Kocaeli'de kontrolden çıkıp duvara çarpan traktörden savrulan sürücü, aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Ö. (45), traktörüyle çalışmak üzere arazisine gitmek üzere evden ayrıldı. Engebeli yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün Ö.'nün kullandığı traktör, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden savrulan Ergün Ö., aracının tekerleğinin altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kocaeli, Körfez, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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