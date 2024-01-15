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Kocaeli Derince'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Kocaeli Derince'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kocaeli Derince\'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı
15.01.2024 - 04:13,
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi İnce Sokak'taki tek katlı betonarme evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamına sirayet ederken, gökyüzünün karanlığını alevler aydınlattı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan, panikle dışarıya çıkan vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izledi. Tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Derince'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Derince'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı - Son Dakika
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