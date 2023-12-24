Kocaeli Gebze\'de kanyonda düşen şahıs kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanyonda ailesiyle birlikte gezerken düşen ve ayağı burkulan şahıs, arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan Ballı Kayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanyonda ailesiyle birlikte gezen Hikmet Ekinci bir anda dengesini kaybederek düştü. Ekinci ayağını hareket ettirmekte zorlanırken, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı burkulduğu tespit edilen Ekinci, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alındı. Ekinci, ekiplerce sarp ve engebeli arazide metrelerce taşındı. 2 saatlik çalışmanın ardından kanyondan çıkartılan Ekinci, hazırda bekleyen ambulansla Fatih Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - KOCAELİ