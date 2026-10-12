Kocaeli İzmit'te otobüs sürücüsü, park ettikten sonra aracının altında kalarak öldü - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te otobüs sürücüsü, park ettikten sonra aracının altında kalarak öldü

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Kocaeli İzmit\'te otobüs sürücüsü, park ettikten sonra aracının altında kalarak öldü
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İzmit Çayırköy Mahallesi'nde özel halk otobüsüyle son durağa gelen sürücü, aracını park edip indikten sonra bilinmeyen bir sebeple otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin sürücünün hayatını kaybettiğini belirlediği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü, son durağa ulaşıp aracından indikten sonra henüz bilinmeyen bir sebeple otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 HO 1872 plakalı özel halk otobüsüyle son durağa gelen N.A., aracını park edip indikten sonra bilinmeyen bir sebeple otobüsün altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaÇayırköyİncelemeKocaeliGüncelSon Dakika

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