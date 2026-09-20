Kocaeli İzmit\'te tünelde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit'te tünelde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde D-100 kara yolu SEKA Tüneli'nde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tünel içinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu SEKA Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Okan K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Okan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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