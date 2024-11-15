Kocaeli\'nde Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan araçlardan birine çarpan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 kara yolunun Derince 44 Evler mevkisinde meydana gelmişti. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 LBA 88 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple durdu. Arkasından gelen 34 KKA 570 plakalı araç da duran otomobile çarptı. 41 GS 125 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Bu kazadan kısa bir süre sonra Ümit Güney'in (27) kullandığı motosiklet, 41 GS 125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güney hayatını kaybetti. - KOCAELİ