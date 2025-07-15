Kocaeli\'nin Gebze İlçesinde Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Cumaköy'deki ormanlık bölgeden yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılması üzerine çevre ilçelerden de destek ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, bölgeyi iyi bilen gönüllü itfaiyeciler de destek veriyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alarak yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ