Kepez belediye başkanı kocagöz’den yeni parti cevabı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya, "Ben 3 Nisan 2024'te parti rozetimi çıkardım. "Millet bizi oraya neden getirdi? Hizmet etmemiz için. Milletin derdi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda kimin oturduğu değil. Böyle polemiklere girmenin de bir anlamı yok" cevabını verdi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocagöz'e, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel'in oluşturacağı siyasi yapıya katılmayı düşünüp düşünmediği soruldu.

"3 Nisan 2024'te parti rozetimi çıkardım"

Soruyu hizmet vurgusuyla yanıtlayan Başkan Kocagöz, belediye başkanı olarak siyasi polemiklerden uzak durup vatandaşlara hizmet etmeye odaklandığını belirtti. Mazbatasını aldığı gün parti rozetini çıkardığını ifade eden Kocagöz, şöyle konuştu: "Ben 3 Nisan 2024'te mazbatamı aldım. Bu çok önemli. Bütün belediye başkanları, 'Mazbatamızı aldıktan sonra parti rozetimizi çıkardık' der. Ben de 3 Nisan 2024'te parti rozetimi çıkardım. Bakın, yakamda yalnızca Türk bayrağı var; belediye başkanı rozeti bile yok. Çünkü ben milletin adamıyım."

"Böyle polemiklere girmenin anlamı yok"

Vatandaşların siyasi tartışmalardan çok belediyenin hizmetleriyle ilgilendiğini dile getiren Kocagöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet bizi oraya neden getirdi? Hizmet etmemiz için. Milletin derdi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda kimin oturduğu değil. Böyle polemiklere girmenin de bir anlamı yok. Biz işimize odaklanacağız, bize güvenen insanların başını eğdirmeyeceğiz. Olay bundan ibaret."