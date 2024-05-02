Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Judo'da Türkiye 7'incisi olan sporcuyu ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Judo'da Türkiye 7'incisi olan sporcuyu ödüllendirdi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Judo\'da Türkiye 7\'incisi olan sporcuyu ödüllendirdi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Judo'da Türkiye 7'incisi olan Koçarlı Belediyespor Judo takımı sporcusu Nisa Yağmur Akın'ı plaket ile ödüllendirdi. Başkan Arıcı, sporcuyu ve antrenörü Nuri Sevinç'i makamında kabul ederek tebrik etti.

02.05.2024 17:26  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Judo'da Türkiye 7'incisi olan Koçarlı Belediyespor Judo takımı sporcusu Nisa Yağmur Akın'ı plaket ile ödüllendirdi.

Judo sporcusu Nisa Yağmur Akın'ı ve Judo İl Temsilcisi ve aynı zamanda Koçarlı Belediyespor Judo antrenörü olan Nuri Sevinç'i makamında kabul eden Başkan Arıcı, başarısından dolayı sporcuyu tebrik etti.

Başkan Arıcı, "Koçarlı Belediyespor Judo takımı sporcularımızdan Nisa Yağmur Akın'ın önce İl birincisi ve daha sonra ise yarı final şampiyonu olarak katılmaya hak kazandığı Afyon Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Türkiye 7'incisi oldu ve ilçemize bu başarıyı kazandırdı. Bu gurur hepimizin. Değerli sporcumuzu ve Antrenörü Nuri Sevinç'i tebrik ediyor ve yeni başarıları ilçemize kazandırmalarını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Arıcı, genç sporcuyu plaket ve hediye ile ödüllendirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özgür Arıcı, Türkiye, Koçarlı, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Judo'da Türkiye 7'incisi olan sporcuyu ödüllendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 18:37:28. #1.13#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Judo'da Türkiye 7'incisi olan sporcuyu ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement