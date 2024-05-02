Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Judo\'da Türkiye 7\'incisi olan sporcuyu ödüllendirdi

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Judo'da Türkiye 7'incisi olan Koçarlı Belediyespor Judo takımı sporcusu Nisa Yağmur Akın'ı plaket ile ödüllendirdi.

Judo sporcusu Nisa Yağmur Akın'ı ve Judo İl Temsilcisi ve aynı zamanda Koçarlı Belediyespor Judo antrenörü olan Nuri Sevinç'i makamında kabul eden Başkan Arıcı, başarısından dolayı sporcuyu tebrik etti.

Başkan Arıcı, "Koçarlı Belediyespor Judo takımı sporcularımızdan Nisa Yağmur Akın'ın önce İl birincisi ve daha sonra ise yarı final şampiyonu olarak katılmaya hak kazandığı Afyon Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Türkiye 7'incisi oldu ve ilçemize bu başarıyı kazandırdı. Bu gurur hepimizin. Değerli sporcumuzu ve Antrenörü Nuri Sevinç'i tebrik ediyor ve yeni başarıları ilçemize kazandırmalarını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Arıcı, genç sporcuyu plaket ve hediye ile ödüllendirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN