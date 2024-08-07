Koçarlı Belediyesi Söke ve Germencik\'teki Orman Yangınına Destek Verdi

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Koçarlı Belediyesi ekipleri, Söke ve Germencik ilçeleri kapsayan orman yangınına müdahale etmek amacıyla arazöz ve personel desteği sağladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çalışmalar çok sayıda kurum ve kuruluş da destek veriyor. Bu çerçevede harekete geçen Koçarlı Belediyesi de, yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplerini bölgeye sevk etti. Yangının kontrol altına alınabilmesi için gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Koçarlı Belediyesi'ne ait arazöz ve belediye ekipleri de destek verdi.

Yangının başlamasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte bölgeye giden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise yangına müdahalede emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, Söke ve Germencik ilçelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN