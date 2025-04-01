Koçarlı\'da Fırtına ve Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Koçarlı Belediyesine ait olan Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri büyük zarar gördü.

Millet Bahçesi içerisinde bulunan düğün salonu ve kafeterya bölümü, fırtınanın şiddetine dayanamayarak büyük hasar aldı. Camlar patlarken, kapılar yerinden söküldü, masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Yaşanan felaketin ardından tesis kullanılamaz hale geldi.

Belediye ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren olay yerinde hasar tespit çalışmalarına başlayacağı ifade edilirken, Koçarlı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, en kısa sürede tesisin onarılması için çalışmalara başlanacağı bildirildi. - AYDIN