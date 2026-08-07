Kofçaz\'da Afet Tatbikatı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Kaymakamlık personeline yönelik deprem ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Kırklareli İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikata UMKE ve itfaiye ekipleri de katıldı. Senaryo kapsamında, deprem ve yangın anında binanın güvenli şekilde tahliye edilmesi, yangına müdahale edilmesi ve yaralıların güvenli alana sevk edilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Tatbikatta personelin afet anında doğru hareket etmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve acil durumlara hızlı müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi. Ekipler tarafından yürütülen uygulamalarda tahliye, yangın söndürme ve yaralı tahliye süreçleri planlandığı şekilde başarıyla tamamlandı.

Yetkililer, benzer eğitim ve tatbikatların afetlere hazırlık bilincinin artırılması ve muhtemel acil durumlarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.