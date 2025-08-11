Kolombiya\'da Başkan Adayı Uribe Hayatını Kaybetti

Kolombiya'da Haziran ayında mitingde konuşma yaptığı sırada 15 yaşındaki bir çocuk tarafından suikaste uğrayan başkan adayı 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe, hayatını kaybetti.

Kolombiya'da başkan adayı 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe, başkent Bogoto'daki mitingde konuşma yaptığı sırada düzenlenen suikast girişimi sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı. İki ay önce 15 yaşındaki bir çocuk tarafından suikaste uğrayan Başkan Adayı hayatını kaybetti. Uribe'nin eşi Mara Claudia Tarazona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uribe'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Tarazona açıklamasında, sevgi dolu bir hayat geçirdikleri ve çocuklarına iyi baba olduğu için teşekkür etti.

39 yaşındaki Başkan Adayı Uribe, 7 Temmuz'da başkent Bogota'da düzenlediği miting sırasında saldırıya uğramış kurşunlardan ikisi başına biri bacağına isabet etmişti. Haziran ayında Santa Fe kliniğine kaldırılan Ueibe defalarca ameliyata alınmıştı. Uribe'nin tedavi edildiği hastaneden cumartesi günü yapılan açıklamada, senatörün merkezi sinir sisteminde kanama meydana geldiği ve ameliyat olması gerektiği aktarılmıştı.

2022'den beri senatör olan Uribe, partisinin 2026 başkanlık seçimleri için adaylarından olmayı planlıyordu.

Zanlı kaçarken yakalandı

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanan ve olay yerinden kaçarken yakalanan 15 yaşındaki zanlı ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırgana yardım ettiği şüphesiyle birkaç kişi daha gözaltına alındı. - BOGOTA