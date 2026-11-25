Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella, Exito adlı süpermarkette dünden bu yana süren rehine krizinin bittiğini duyurdu. Başkan, bütün rehinelerin kurtarıldığını ve 1 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kolombiya'nın Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde yer alan Exito adlı süpermarkette dünden bu yana devam eden rehine krizi, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği baskınla son buldu. Baskının ardından olay yerindeki komuta merkezinden video mesaj yayımlayan Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella, baskında 1 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve tüm rehinelerin kurtarıldığını bildirdi.

Espriella, "Tüm vatandaşlara bildirmek isterim ki Ulusal Polis ile askeri kuvvetler arasında yürütülen olağanüstü ortak operasyon sonucunda, burada Exito'da bulunan tüm rehineler kurtarılmıştır. Bu operasyon kesinlikle kusursuzdu. Cartagena'ya varır varmaz güvenlik güçleriyle yaşananları değerlendirdim ve dediğim gibi son derece başarılı sonuçlanan bu operasyona onay verdim. Saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi. Kendilerine teslim olmaları ve rehineleri serbest bırakmaları için fırsat verildi. Bu fırsatı reddettiler ve biz de harekete geçtik; Devlet karar verdiğinde asla kaybetmez. Devleti, hükümeti ya da emekçi vatandaşları diz çöktürmeye kalkışan herkes, bu hükümetten ve güvenlik güçlerimizden ölümcül bir karşılık bulacaktır" dedi.

Rehine krizi

Dün Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soyma girişiminde bulunan ancak başarısız olan silahlı saldırganlar, Exito adlı süpermarkete girerek içerideki 30 kişiyi rehin almıştı. Saldırganlar, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 7 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep etmişti. Süren müzakerelerin ardından saldırganlar, iki grup halinde toplam 10 kişiyi serbest bırakmıştı.