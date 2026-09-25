KOM ve Jandarma Kırşehir Kaman\'da 851 bin liralık makaron ve ekipmanı ele geçirdi

KOM ve Jandarma Kırşehir Kaman'da 851 bin liralık makaron ve ekipmanı ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaçak makaron üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik Kırşehir'in Kaman ilçesinde operasyon düzenlendi, piyasa değeri 851 bin lira olan ürün ve ekipman ele geçirildi. KOM ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tespit ettiği 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaçak makaron üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 851 bin lira olan kaçak ürün ve ekipman ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak makaron üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A., E.A. ve K.A. isimli şahısların kaçak makaron dolumu yaparak Kaman ilçesinde satış gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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