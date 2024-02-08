Komandolar ve motosiklet timleri hırsızlara karşı sahada

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Komandolar hırsızlara karşı sahada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Jandarma Komutanlığına bağlı motosiklet timleri ile komandolar, hırsızlık olaylarına geçit vermemek için sahadaki çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hırsızlıkla mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ve İl Jandarma Komutanlığından görevlendirilen takviye kuvvetlerce, huzur ve hızır motosiklet timleri ile komandolar tarafından 24 saat esasına göre termal kameralarla gözetleme yapılarak emniyet ve asayiş hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Marmaraereğilisi ilçesi Yeniçiftlik Mahalle Muhtarı Doğan Filiz, "Mahallemizde huzuru ve güveni sağlamak adına jandarma ekiplerimiz 7/24 saat görev yapmaktadırlar. Yaptıkları bu faaliyetler için mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.