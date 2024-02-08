Komşunun sandalye fırlatmasıyla hırsızlar arkadaşlarını unutup kaçtı

Komşuların sandalye fırlatmasıyla hırsızlar arkadaşlarını unutup kaçtı...O anlar kamerada
Hırsızlığa geldiler, paniğe kapılınca arkadaşlarını unuttular
Komşunun sandalye fırlatmasıyla hırsızlar malları bırakıp kaçtılar
İSTANBUL - Küçükçekmece'de elektrik malzemesi satan dükkana giren 5 hırsız, komşunun sandalye fırlatmasıyla kaçtı. Paniğe kapılan şahıslar, kaçtığı anda arkadaşlarını unuttu. Kabloların çalınma anları ve arkadaşlarını unutması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 05 Şubat Pazartesi günü gece geç saatlerde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kapüşonlu ve maskeli 5 şüpheli, hırsızlık amacıyla mahalleye dadandı. Şüpheliler, önce iş yerinin güvenlik kamerasının yönünü çevirerek dükkana girmeye çalıştı. Başarılı olamayan hırsızlar daha sonra geldikleri araçla elektrik malzemesi satan bir dükkana girmeye çalıştı. Hırsızlar, iş yerinin kepenk ve camını levye ile kırarak içeri girdi.
"Hırsızlar fırlatılan sandalye ile kaçmaya başladı"
Dükkana giren hırsızlardan 2'si elektrik kablolarını alıp araca yüklerken, biri şoför koltuğunda, diğer ikisi de çalınan kabloları arabaya yüklemeye başladı. Gürültüye uyanan iş yeri sahibi balkondan hırsızlara bağırdı. Bağırma sesleri üzerine balkona çıkan komşulardan biri balkondan hırsızlara plastik sandalye fırlatarak onları kaçırdı.
"Arkadaşlarını unuttular"
Paniğe kapılan 3 hırsızdan ikisi arabaya binerken biri binemedi. Arkadaşlarının kendisini unuttuğunu gören şüpheli araç peşinden koşmaya başladı. Hırsızların dükkana girdiği anlar, komşunun sandalye fırlatması ve paniğe kapılan şüphelilerin kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Camın kırılma sesine uyandığını belirten iş yeri sahibi Mehmet Aydın, "Pazartesi günü saat 04.45 civarıydı, gürültüye uyandık. Camdan baktım kimseyi göremedim ama onları kabloları taşırken gördüm. Ondan sonra müdahalemiz başladı. karşıdan komşular da müdahale ettiler, aşağıya inerken onlar kaçtı. Tabi kaçarlarken, arkadaşlarını bırakıp da kaçtılar. Karşı komşu sandalye fırlattı ama tutturamadı. Tuttursaydı onları yakalardım. Sonra indik ama zararlarımız belli, çalınan ürünler belli. Kepengi ve kabloyu patlatmışlar, yaklaşık 100 bin TL zararımız var. Görüntülerle beraber şikayetçi oldum. Daha önce de hırsızlık oldu ama sonuç çıkmadı" diye konuştu.
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