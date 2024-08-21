Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: En Az 24 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mai-Ndombe eyaletinde yer alan nehirde bir teknenin alabora olması sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mai-Ndombe eyaletinde yer alan nehirde yaklaşık 250 ila 300 yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu. Kazada, en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artabileceğini ifade etti. Yetkililer, 43 kişinin kazadan sağ olarak kurtulduğunu belirterek, akrabaları kazada ölen köylülerin teknenin kaptanına linç girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, teknenin su altında bulunan ağaç gövdelerine çarparak alabora olduğunu aktararak, kazanın ana nedeninin ise aşırı yok olduğunu açıkladı. - KİNŞASA