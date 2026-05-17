Kahramanmaraş\'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta konteyner kent içerisinde bulunan 3 katlı şantiye binasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları ve inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ