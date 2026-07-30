Kontrolden Çıkan Araç Ağaçla Çarpıp İkiye Bölündü - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Araç Ağaçla Çarpıp İkiye Bölündü

Kontrolden Çıkan Araç Ağaçla Çarpıp İkiye Bölündü
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Sakarya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarparak ikiye bölündü, sürücü hafif yaralı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak ikiye bölündü. Adeta param parça olan otomobilden sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

D-650 karayolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda A.İ.Ç. idaresindeki 54 ABF 642 otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil parçalanırken aracın bir kısmı ise yaklaşık 20 metre savruldu. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü tedbir gayesiyle hastaneye sevk edildi.

"Ya anne duası ya baba duası aldı, bu araçtan sağ bir şekilde çıktı"

Otomobilin parçalanmasıyla neticelenen kazanın sesine mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kazazedeye yardımcı olmaya çalışan Nuri Yaran isimli vatandaş ise, "Balkonda duruyordum bir ses duydum. Ben akan trafikte bir aracın tıra vurduğunu sandım ama baktığımda kaza yapan sürücü benimle konuşuyordu. Eve su getirmeye gittiğimde aracın diğer yarısını gördüm ve ben bu parçayı başka bir araç sandım. Ambulansı ve kazazedenin yakınını aradık. Allah'tan çocuğun sağlığında bir şey yoktu hatta sedyeye kendi bindi. ya anne duası ya baba duası aldı, bu araçtan sağ bir şekilde çıktı. Bizde elimizden geleni yaptık, yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Otomobil, Sakarya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden Çıkan Araç Ağaçla Çarpıp İkiye Bölündü - Son Dakika

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