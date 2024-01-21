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Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip 2 otomobile çarptı: 1'i ağır 5 yaralı Refüjdeki ağaç ve elektrik direğini devirdi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip 2 otomobile çarptı: 1'i ağır 5 yaralı Refüjdeki ağaç ve elektrik direğini devirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla atarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen 2 otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada ayrıca refüjdeki ağaç ve elektrik direği de devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip 2 otomobile çarptı: 1\'i ağır 5 yaralı Refüjdeki ağaç ve elektrik direğini devirdi
21.01.2024 - 20:26,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonet ile 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara- İzmir E96 kara yolu Ziraat Odası mevkisinde, Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan Y.Ç. (45) yönetimindeki 45 RJ 188 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Kamyonet, Turgutlu yönüne giden İ.E. (59) idaresindeki 45 ZC 2943 plakalı otomobil ile A.İ.Ö'nün (53) kullandığı 32 ACC 580 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonet ve bir otomobil sürücüsü ile yolcular F.Ç. (44), N.N.Ç. (18) ve T.G. (19) yaralandı.

Kaza yerine itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edilirken, yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, özel bir hastaneye kaldırılan T.G'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Turgutlu, Salihli, Manisa, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip 2 otomobile çarptı: 1'i ağır 5 yaralı Refüjdeki ağaç ve elektrik direğini devirdi - Son Dakika


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