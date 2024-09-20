Kontrolden Çıkan Araç Zeytin Ağaçlarını Biçti

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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Zeytin ağaçlarını yıkan otomobil, kullanılmaz hale geldi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, zeytin ağaçlarını biçti. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan şoför, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi congu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik- Orhangazi istikametinde ilerleyen 77 ACF 751 plakalı otomobil sürücüsü B.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarlarındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya uçan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Hava yastıkları açılar, camları kırılan ve motor kısmının büyük bir kısmı parçalanan otomobilden çıkan sürücü B.S., yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, tarla sahibi ise "Cana geleceğine mala gelsin. 1 ağacımız zarar görmüş. Ama önemli değil" diye konuştu.