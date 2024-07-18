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Kontrolden çıkan cip 6 metreden dereye uçtu, sürücü yaralandı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan cip, 6 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat dün 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Aksoy Caddesi istikametine seyir halindeki 16 JPN 84 plakalı cipin sürücüsü A.Y., aracının kontrolünü kaybetti. Otluk alanı aşan ve yaklaşık 6 metre yükseklikten Ayvalı Deresi'ne düşen sürücü araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen cipte kurtarılmayı bekleyen yaralı sürücü A.Y., halat yardımıyla dereye inen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. A.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Y.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken cip çekici yardımıyla düştüğü dereden kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.