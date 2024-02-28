Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazada Rahime G.(85), Zeynep G.(65), Remziye G.ve M.Y.G.yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

28.02.2024 19:42  Güncelleme: 19:45
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaraladı

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu yeni sanayi sitesi girişinde meydan geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 AEL 709 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada Rahime G.(85), Zeynep G.(65), Remziye G.ve M.Y.G.yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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