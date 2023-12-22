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Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücü, telefon çekmediği için yaklaşık 3 kilometre yürüyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım istedi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
22.12.2023 - 20:38,
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Aracından kendi çabasıyla çıkan sürücü telefon çekmediği için 3 kilometrelik yolu yaralı halde yürüdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir ilçesi Bostandere Ketenli yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ç. idaresindeki 42 ZN 299 plakalı otomobil, sürücünü virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hasan Ç. ile Şerife Ç., Kadriye D. ve Mevlüt D. yaralandı. Araçtan kendi çabasıyla çıkan otomobil sürücüsü Hasan Ç., telefonun çekmemesi üzerine yaklaşık 3 kilometre yaralı halde yürüdükten sonra cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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